A minap tizenkét óra leforgása alatt öt elveszett vagy talált kutyáról szóló poszttal találkoztunk különböző csoportokban a közösségi médiában, a Szekszárdi járás északi részén. Ezen felül egyik reggel a házunk előtt találtunk egy, feltehetően autóból kidobott spicc jellegű kutyát. Azért feltehetően, mert a környéken nincs ilyen fajta kutya és senki nem ismerte a szomszédok közül sem. Szegény állat rettegett az emberektől, megfogni lehetetlennek tűnt – jelezte egy olvasónk.

Minden eddiginél több a kidobott és a megszökött kutya. Fotó: MW

–Két nappal később hihetetlen szerencsével sikerült biztonságba helyezni egy kennelben. Időközben egy ismerős segítségével felvettem a kapcsolatot a Spitz Fajtamentő Alapítvány egyik önkéntesével, aki még aznap el tudott jönni a reszkető kutyáért. Félelmében maga alá piszkított, aminek szagából és állagából betegségre gyanakodtunk. Amikor már biztonságban volt az alapítvány kezeiben, kiderült, parazitával fertőzött a bélrendszere. Mivel nekünk is kutyáink vannak és ez a fertőzés bizony nem viccel, a szennyezett járdaszakaszunkat, autóbeállónkat mi is fertőtlenítettük. Az önkéntes segítő elmondta, sajnos a környéken sok a kutyaszaporító, ám a korábbi bevett gyakorlat ellenére már nem tudják eladni a kölyköket. Így sokszor a fiatal felnőtteket már nem akarják tovább tartani, így inkább ily módon szabadulnak meg tőlük.

Ugyanebben az időben a szomszédjuk hívta fel őket, hogy nem messze egy tacskót találtak az országút szélén. Olvasónk átment a chip leolvasóval, ám a kutyában nem volt chip. Márpedig egy kormányrendelet 2013. január elsejétől kötelezővé tette a négy hónapnál idősebb ebek transzponderrel (bőr alá ültetett mikrochip) való ellátását. Mivel a kutyát egy településtől mindössze két kilométerre vették fel, arra gyanakodtak, onnan szökhetett meg. Egy ottani ismerős kitette a tacskó fényképét a helyi facebook csoportba, és hamarosan jelentkezett a gazda. Mint kiderült, egy család kutyája lógott meg, akit a kislány nagyon vár haza. – Itt felkaptam a fejem. Tudniillik, ha egy kutyában nincs chip, akkor veszettség ellen sincs beoltva, ami évente szintén kötelező. Ugyanis a chip és az éves veszettségi oltás kéz a kézben járnak. A kormányrendelet által előírt kötelező elemek be nem tartása alapján nem tartom valószínűnek, hogy kap bármilyen külső- és belső parazita elleni védelmet a kutya. Ez egy esetleges bélférgesség esetén az emberre is igencsak nagy veszély rejt. Márpedig itt a családban egy gyerek is van – írta.