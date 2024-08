Közel húszezer diák kezdi hétfőn az iskolát Tolna vármegyében. Megújult iskolai épületek, korszerűbb fűtés várja őket. A Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum tájékoztatta portálunkat, hogy a hozzájuk tartozó nyolc szakképző intézményben az elmúlt években jelentős fejlesztések zajlottak le. Két iskola teljesen megújult épületbe költözhetett, tanműhelyek, vizesblokkok, újultak meg, energetikai korszerűsítések valósultak meg. A diákokat megújult iskolaépületek várják.

Tolna vármegyében is szeptember másodikán kezdődik az iskola, a diákokat megújult, felújított iskolaépületek várják

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Megújultak az iskolai épületek

A nyári szünetben sem állt meg az élet az intézményeikben, a szükséges karbantartási munkák mellett tovább folytatódott az épületek felújítása, áll a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum közleményében. Az Ady Endre Technikum és Kollégiumban megkezdődhetett az új szépészeti tanműhely kialakítása, valamint elkészültek az iskola leány kollégiumában a hőközpont korszerűsítésével. A folyosói hidegburkolatok felújítása és javítása zajlott az Apáczai Csere János Technikum és Kollégiumban, a Bezerédj István Technikumban, a Perczel Mór Technikum és Kollégiumban, valamint a Vályi Péter Szakképző Iskola kollégiumában. Több termet laminált padlóburkolattal láttak el az Ady Endre Technikum és Kollégiumban, az Apáczai Csere János Technikum és Kollégiumban, a Bezerédj István Technikumban, továbbá a Vályi Péter Szakképző Iskola és Kollégiumban.

Folytatódnak a fejlesztések

A Vályi Péter Szakképző Iskola és Kollégiumban a nyáron elvégezték az aula épületrész nyílászáróinak cseréjét is. A Magyar László Szakképző Iskolának helyet adó épületben megvalósulhatott az erős- és gyengeáramú villamos hálózatok részleges cseréje és felújítása. A fejlesztések ősszel is folytatódnak annak érdekében, hogy az iskolák az oktatás és tanulás minél jobb feltételeit biztosíthassák, továbbá energetikailag is minél jobban megfeleljenek a kor követelményeinek, közölte a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum.