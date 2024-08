Tolna vármegyében van, ahol jelentősen megváltozott a buszmenetrend, ezért a Volánbusz arra kéri az utasokat, hogy ne megszokásból utazzanak.

Megváltozott a Volánbusz menetrendje augusztus tizenhetedike szombattól, a változások a Tolna vármegyei utasokat is nagymértékben érintik (Illusztráció: MW)

Megváltozott az indulási idő

A tanítási napokon 7 óra 21 perckor Faddról Szekszárdra induló járat tíz perccel korábban, 7 óra 11 perckor indul. A Szekszárdról munkanapokon 6 óra 40 perckor Bogyiszlóra induló járat ezentúl az alábbi helyeken is megáll: Szekszárd-Újvárosi templom, Szekszárd-Újvárosi temető, Szekszárd-Bonyhádi útelágazás, Mözs vasútállomás. A Bogyiszlóról tanítási napokon 7 óra 10 perckor Szekszárdra induló járat ezentúl tíz perccel később, 7 óra 20 perckor indul.

Szekszárd- Tolna: megszűnt járat

A Tolna, Szent István térről tanítási napokon reggel negyed nyolckor Szekszárdra induló járat megszűnik, helyette a 7 óra 20 perckor induló, illetve a 7 óra 35 perckor induló autóbuszokat javasolják Szekszárd felé. A Szekszárd-Zomba-Hőgyész buszok menetrendje jelentősebben módosult, több járatot összevontak, egyes autóbuszok helyett egyéb járatokkal utazhatnak az utasok Szekszárd és Hőgyész között. A részletes menetrend ide kattintva elérhető.

Új járatok Szekszárd és Tamási között

A Szekszárdról munkanapokon kora este fél hatkor Regölyre induló járat tíz perccel később, 17 óra 40 perckor indul, és ezentúl meghosszabbított útvonalon, Tamási vasútállomásig közlekedik. Új járatok indulnak Szekszárd és Tamási között munkanapokon: Szekszárdról 8 óra 40 perckor Tamási, Szolgáltatóházig, illetve visszafelé, Tamási, Szolgáltatóháztól 10 óra 05 perckor Szekszárdra.

Módosult a Szekszárd- Lengyel menetrend

A munkaszüneti napokon délután fél négykor Dombóvárról Szekszárdra, és a 17 óra 05 perckor Szekszárdról Dombóvárra induló járatok Felsőnánát is érintik ezentúl. A Szekszárd-Zomba-Tevel-Lengyel autóbuszok menetrendje is jelentősebben módosul. Egyes járataikat összevonták, számos járat pedig öt-huszonöt perces eltéréssel közlekedik. Több járatuk is meghosszabbított útvonalon, Lengyelig, illetve Lengyeltől közlekedik, továbbá Tevel-Felső megállóhelyet is több járatuk érinti. A részletes menetrend itt, illetve a megállóhelyeken megtalálható.