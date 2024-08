Az ember hajlamos megfeledkezni arról, hogy egykor maga is volt tanulóvezető. Velem is megesik időnként, hogy elégedetlenkedek, amikor utolérek egy kék T-s autót, és ilyenkor közel húsz év távlatából emlékeztetnem kell magam arra, hogy annak idején bizony nem tartoztam az ügyesebb tanulóvezetők közé, és nekem is jól jött a többi autós türelme.

De azt se felejtsük el, nemcsak a bizonytalanság, a rutintalanság miatt közlekedik lassabban az, aki éppen vezetni tanul, hanem azért is, mert szigorúan betartja a KRESZ szabályait, míg gyakran lazábban kezelik ezt azok, akik mögött már sok-sok kilométer van, és túlzott magabiztossággal ülnek volán mögé.