Motoros túra keretében fedezte fel Erdély egy részét egy Tolna vármegyei csapat. A Szekszárdról induló vasparipa lovagok között volt az a Kancsár J. Zsolt is, aki már Európa, Ázsia és Afrika számos vadregényes helyszínén bizonyította nyeregbe termett mivoltát.

A motoros túra egyik pihenőhelye, Kancsár J. Zsolt és párja, Mariann a Békás-szorosnál

Fotó: Beküldött fotó

Mint lapunknak elmondta, festőiségben a most felkeresett vidék sem maradt el a többi mögött. A feledhetetlen élményt például a Transzfogarasi út is garantálta. Szikla hágók, viaduktok, vízesések és fenyveserdők közepette lehet elérni azt a kétezer méter felett csillogó tengerszemet, ami ideális és romantikus megállóhely a megfáradt utazók számára.

Motoros túra, vihar után

A következő állomást Csíkszereda, majd a közelében található Csíkcsicsó, a piricskei pihenőház jelentette. Eredetileg egy jól karban tartott murvás út vezet a közel ezerkétszáz méter magasságban található, fenyvesek övezte szállásra. Ám egy nem sokkal korábban tomboló vihar sárral, farönkökkel, ágakkal és egyéb akadályokkal terítette be az utat. Így a túramotorosok váltottak és mint terepmotorosok tették meg az erdőn át vezető, máskor amúgy lenyűgöző, de most dagonya jelleget öltő, hat kilométeres szakaszt.

A tetőtől talpig sáros, bosszankodó csapat azonban csakhamar jó kedvre derült. Ugyanis a székely vendéglátók nem a mifelénk megszokott feles, hanem az arrafelé dívó vizes pohárral fogadták a motorosokat. A koccintásra több fordulóban is felkínált ital, s ezt bizonyára nem is kell különösebben hangsúlyozni, nem víz volt, hanem a szilvának egy jellegzetes párlata. A pihenőház mellett egy hideg forrás is fakadt, ennek vize egy fatörzsből kifaragott itatóvályúba csorgott, a csordultig telt fa alkalmatosság pedig természetes hűtőgépként fogadta be a rekesz söröket...

A társaság innen indult expedíciókra. Mindenkire nagy hatás gyakorolt Gyimesbükk, az ottani, egykori ezeréves határ a MÁV őrházzal és a Rákóczi-várral. Az újabb, megkapó és történelmi hangulatot árasztó állomásokat a Gyilkos tó, a Békás szoros, valamint a madéfalvi veszedelem emlékműve jelentette. A hazafelé vezető úton ugyancsak különleges és elgondolkodtató látványt jelentett a vízzel elárasztott Bözödújfalu közelében mementóként felépített templom.