Bükösdi Gábor pályafutása során több területen is kipróbálta magát. A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban rajztanárként dolgozik, ahol a művészet iránti szenvedélyét közvetíti a diákok felé. A művészet iránti szeretetét gyerekkorában alapozta meg, hiszen családjában a művészet mindig is jelentős szerepet játszott. Mindkét nagyapja kántortanító volt, édesanyja nagyapja hegedűn játszott, apai nagyapja pedig fafaragással foglalkozott. Édesapja és nagybátyja szintén művészeti tevékenységeket folytattak, így nem meglepő, hogy Gábor is ebben az irányban indult el.

Bükösdi Gábor nemcsak vérbeli művész, de tanár is

Forrás: Facebook

Gábor pályafutása során Szombathelyen kezdett el komolyabban festéssel foglalkozni, miután egy olyan baráti társaságba került, ahol mindenki festett. Az 1990-es évek végén egy újabb fejezet kezdődött életében, amikor Olaszországba költözött, hogy a Római Képzőművészeti Akadémiára felvételizzen. Bár az akkori politikai helyzet miatt hosszú hónapok várakozása után sikerült csak beiratkoznia, a költözés és az ottani élmények maradandó hatással voltak művészi fejlődésére.

Magyarországon bontakoztatta ki tehetségét a művész

Tanulmányait végül Magyarországon fejezte be, és iparművészeti vállalkozásokban dolgozott, többek között a Brüsszeli Magyar Nagykövetség dísztermeinek felújításában vett részt. 2005-ben tért vissza a tanári pályára, ahol azóta is elkötelezetten dolgozik.

Zenészként is aktív szereplője a kulturális életnek. Gitáron, kobozon, furulyán és citerán játszik, jelenleg két zenekarban tevékenykedik. A pécsi Híres Pannónia Régizenei Együttes historikus zenéjével, míg a Keptár zenekar moldvai táncházi népzenéjével elismert a zenei világban. A gimnázium kulturális életében is aktívan részt vesz, így nem meglepő, hogy most a Keptár zenekarral közösen adta ki legújabb albumát.

Az album címe „Nyolc Sándor Vers és három versdal”, amely a népzenére épít, és a moldvai táncházak hangulatát idézi meg. Ez az új kiadvány ismét bizonyítja Bükösdi Gábor művészi sokoldalúságát, és hozzájárul a magyar zenei kultúra gazdagításához.