Igyekeznek nekik hasznos munkát biztosítani, ami szinte minden esetben össze is jön, hiszen jól jönnek a szorgos kezek akkor, amikor a település üzemeltetését kell biztosítani – ezt mondták portálunknak azok a polgármesterek, akikkel a nyári diákmunka programról beszélgettünk. Kölesden, Sárpilisen és Kétyen is sok éves hagyomány már, hogy júliusban és augusztusban fiatalokat alkalmaznak.

László Nándor egy hónapon át dolgozik a kétyi önkormányzat megbízásában a nyári diákmunka program keretében

(Fotó: Denes Martonfai)

Kölesden tucatnál is többen dolgoznak nyáron

Kölesden idén júliusban 15 diáknak tudtak munkát biztosítani a program során. Greifenstein József, a falu polgármestere azt mondta, a gyerekek elsősorban a település közterületeinek karbantartásán fáradoztak, de részt vettek a helyi közintézmények ajtóinak, sőt a székely kapu lefestésében is. Volt közöttük, aki szakácsnak tanul, így az ő munkája a település konyháján jött jól, de a néhány hete megrendezett lovasnapok szervezésében is segítséget nyújtottak a fiatalok.

Kölesden nem csak júliusban, most augusztusban is dolgoznak diákok az önkormányzat megbízásából. Ebben a hónapban négyen juthatnak így plusz bevételhez az iskolai szünidő alatt. A település polgármestere szerint a kezdeményezés nagy segítség a fiataloknak, akik a fizetésből sok mindent meg tudnak venni, amire egyébként nem lenne lehetőségük.

A legtöbb településen évek óta sikeres a program

Sárpilisen is nagy sikerrel fut már hosszú évek óta a nyári diákmunka program. Figler János, a kistelepülés polgármestere azt mondta, a múlt hónapban öt fiatal dolgozott náluk, és most is vannak fiataljaik. A gyerekek munkája leginkább a településüzemeltetés területén jön jól: füvet nyírnak, festenek és segítenek tisztán tartani a falut. A faluvezető szerint a nyári diákmunka program nagy segítség az önkormányzatoknak, mert annak köszönhetően sikerül olyan feladatokat is elvégezni a nyári hetek alatt, amelyekre egy kis faluban kapacitáshiány miatt kevésbé lenne lehetőség. Másrészt – amint Figler János fogalmazott – a kezdeményezésnek köszönhetően a gyerekek már egészen fiatalon megismerkednek a munka világával és a kötelezettségekkel. Ez pedig fejleszti a személyiségüket.