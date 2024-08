Daniel Hillardot egyszerre több csapás is sújtja. Eddig rajzfilm­figuráknak kölcsönözte a hangját, szinkronszínészként kereste a kenyerét, és most váratlanul elveszti az állását. Ez még nem minden: felesége, Miranda is megelégeli a viselkedését, és elválik tőle. A bíróság döntése kegyetlen, Daniel elveszti mind a két gyerekét, bár hivatalosan hetente egyszer láthatja őket. A kétségbeesett apa úgy érzi, a heti egy alkalom neki nem elég, és őrült tervet sző: idős özvegyasszonynak adja ki magát, és Mrs. Doubtfire néven jelentkezik az álláshirdetésre, amelyben volt felesége házvezetőnőt keres. Minden színészi képességét beveti, hogy megkapja az állást. A lavina pedig elindul...

A film 1993-ban Robin Williams számára elhozta a Legjobb színész díját az akkori Golden Globe-gálán. Emellett az alkotás kiérdemelte a legjobb smink kategória fődíját, és egy Oscart is bezsebelt ugyanabban az esztendőben. Robin Williams zseniális játéka azt is könnyedén elfeledteti a nézővel, hogy a film egyáltalán nem nélkülözi az 1990-es évek amerikai családi filmjeinek ismert kliséit. Aki szereti a könnyed, ma már kissé ódivatúnak ható családi filmeket, annak ez a filmalkotás erősen ajánlott.

Mrs. Doubtfire – Apa csak egy van, (szerda), SuperTv2, 22.30