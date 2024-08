Armand Duplantis 625 centis magassággal világcsúcsot ért el rúdugrásban a párizsi olimpián. Annak, akit érdekel a sport, ez bizonyára nem újdonság. Valószínűleg figyelemmel is kísérte az eseményt, ahogy a helyszínen is így tett több tízezer ember. Az első sikertelen kísérlet után a televíziós kommentátor közölte, hogy most sok ezren teszik el a telefont.

A közönség túlnyomó része ugyanis ahelyett, hogy teljes valójában csodálta volna ezt az ember feletti teljesítményt, arra törekedett, hogy megörökítse azt a profi operatőrökhöz képest kétes minőségben. Fontos a képi emlékgyűjtés, de az sem mindegy mennyire tud jelen lenni az ember a nem mindennapi pillanatokban, és átélni azokat.