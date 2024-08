Elhunyt Fülöp János, aki hosszú időn keresztül volt Fadd polgármestere. Temetése augusztus 27-én lesz. Sokan ismerték és tisztelték. Néhányakat arra kértünk, hogy mondják el a vele kapcsolatos legfontosabb gondolataikat, emlékeiket. Mindenki szerint segítőkész, a közösséget szolgáló ember volt.

Dr. Horváth Kálmán főispán:

– Megdöbbentett a hír, hogy Fülöp János, akit mi, régi ismerősei, barátai évtizedek óta Süninek becéztünk, meghalt. Természetesen tudtam a betegségéről, mégis megrázott a megmásíthatatlan tény, hogy eltávozott. Olyan ember volt, aki a közösségért, a településért élt és dolgozott. Kereste a pályázati, fejlesztési lehetőségeket, igyekezett mindent célszerűen és szakszerűen, gördülékenyen megvalósítani, amihez, szükség esetén tőlünk (a hivataltól) is kért szakmai véleményt, támogatást. Hatalmas veszteség a faddiaknak, de a vármegyének is, hogy elveszítettük.

Rostás Jenő apát-plébános:

– Nemcsak polgármester volt, de tíz éven keresztül az egyházközség világi elnöke is. Sok beruházás fűződött a nevéhez; építkezések, felújítások: óvoda, iskola, bölcsőde, rendőrség, egészségház. Támogatta az önkormányzat részéről, a temetői stációk rendbetételét is. (Amit már az utódja fizetett ki, mert ő, egészségi problémái miatt 2022-ben lemondott.) Temetési szertartását augusztus 27-én 15 órai kezdettel tartjuk a templomban. Ott lesz felravatalozva. Ott búcsúzhatnak el tőle a gyászolók. A temetőbe, a rokonok kérésére, csak a szűk családi kör kíséri ki.

Fodor József roma vezető:

– Két éve mentem nyugdíjba, azelőtt a faddi cigány önkormányzat elnöke voltam. Fülöp Jánossal 22 évet dolgoztam egy testületben; először képviselő volt, aztán polgármester lett. Tudott bánni az emberekkel, a cigányokkal is, ami Faddon nem könnyű feladat. De benne megvolt a kellő emberismeret, és rám is számíthatott, akit barátjaként kezelt. Átlátta a problémákat, és megtalálta a lehető legjobb megoldást mindenre. A segítőkészség jellemezte. Nagyon jól lehetett vele együttműködni.

Bordács József polgármester:

– Hosszan küzdött a betegséggel, nagyon sajnáljuk, hogy meghalt. A nagyközség polgármestere volt Fülöp János 17 évig, majd a betegsége miatt lemondott. Utódául 2022-ben engem választottak meg. Ekkor ismertem meg igazán az emberi nagyságát. Egyrészt korrekt módon átadta az ügyeket, másrészt a továbbiakban is számíthattam rá. Visszavonult, de szívesen adott tanácsokat, kiállt ügyek mellett, megmozgatta a kapcsolatait, ha a közösség érdeke úgy kívánta. Miközben vívta a harcát a halálos kórral. Leköszönése után nemsokkal díszpolgári címet adományoztunk neki. Véleményem szerint a rendszerváltás óta ő volt a település legtevékenyebb, legeredményesebb polgármestere. Azt hiszem, hogy elmondható: nemcsak a családja, de egész Fadd gyászolja.