Német búcsú Máriakéménden

Szeptember 1-jén, vasárnap a máriakéméndi kegyhelyen ismét megrendezik a hagyományos német búcsút, amely már három évtizede hozza össze a német nemzetiségűeket Tolna és Baranya vármegyéből. Szabadtéri szentmise, keresztútjárás, valamint német nemzetiségi kulturális műsor is várja az érdeklődőket, akik a templom parkjában kézműves vásáron is részt vehetnek. Az esemény különleges lehetőséget kínál a közösség számára, hogy anyanyelvükön imádkozzanak és énekeljenek, miközben a hagyományos népviseletek is színesítik az ünnepet.

Újra életre kel a máriakéméndi kegyhelyen a német búcsú, amely már három évtizede őrzi a múlt hagyományait. A program délután 14 órakor a Rózsafüzér imádsággal indul szeptember első napján, majd kora délután Rosner Zsolt atya tart szabadtéri szentmisét német nyelven. Ezután a hívek közösen járhatják végig a keresztutat, majd a délután további részében német nemzetiségi kulturális műsorok szórakoztatják az érkezőket a szabadtéri színpadon. Harminc éve tartanak német búcsút Máriakéménden Fotó: Beküldött kép A búcsú nemcsak a lelki feltöltődésről szól: a templom parkjában kézműves árusok kínálják majd portékáikat, így akár egy kis vásári hangulatot is csempészhetünk a napba. Az esemény szervezői mindenkit arra biztatnak, hogy vegyék fel népviseleti ruháikat – hiszen mi lehetne szebb, mint a hagyományok ilyen módon való tisztelete? Az ünnepi programok mellett a találkozások is kiemelt szerepet kapnak, sokan ilyenkor jönnek össze újra, hogy közösen énekeljenek és imádkozzanak anyanyelvükön. Ez az esemény nemcsak a helyi közösség, hanem a távolabbról érkezők számára is egy kivételes alkalom, hogy újra átélhessék a hagyományokkal átszőtt múltat, és megőrizzék a német nemzetiségi gyökereiket.

