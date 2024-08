Szárazdon augusztus utolsó hetében rendezik meg a már szokásos önkormányzati szervezésű tábort. Idén a szervezők egy különleges, utazásokkal teli táborral készültek. A táborban 15-20 gyermek vesz részt, akik között nemcsak szárazdiak, hanem a környező településekről is érkeznek. A programok között szerepel egy szekszárdi és pécsi kirándulás, ahol az állatkertet is útba ejtik. A tábor célja, hogy a gyerekek minél több új élménnyel gazdagodjanak.

A szárazdi önkormányzat a tábor teljes költségét finanszírozza, beleértve az étkezést és a programokat is. „A szülőknek nem kell aggódniuk a kiadások miatt. Ez különösen nagy segítség a helyi családok számára” – mondta Herczeg Szilárd, a tábor szervezője. A tábor lebonyolításában több önkéntes is részt vesz, akik között szülők és önkormányzati dolgozók is vannak.

„Fontos számunkra, hogy a gyerekek ne csak jól érezzék magukat, hanem tanuljanak is, és új tapasztalatokkal gazdagodjanak. Ezért is terveztünk idén több utazást, hogy olyan helyekre juthassanak el, ahová talán még sosem volt alkalmuk” – tette hozzá a szervező.