A nyestekről sokan csak annyit tudnak, hogy éjszakai életet élő kisragadozók, de autótulajdonosként sajnos ennél sokkal többet is megtapasztalhatunk velük kapcsolatban – gyakran a pénztárcánk bánja. László Gábor, a Mazda Hilcz kakasdi szervizvezetője szerint évente 3–4 autót hoznak be hozzájuk nyestkár miatt, leginkább japán és koreai autókat, amelyek valószínűleg azért vonzóak a nyestek számára, mert ezeknek a kocsiknak a kábelborításában hallisztet használnak. Márpedig a halliszt, úgy tűnik, igazi csemege a nyestek számára.

Sokba kerülhet a kis ragadozó kártétele Fotó: Shutterstock

A probléma főleg a motortérben jelentkezik, ahol ezek a kis állatok előszeretettel rágcsálják meg a vezetékeket. A károsodott részt aztán igencsak nehéz megtalálni a vezetékkötegek között. Az utastérbe és a csomagtartóba szerencsére nem tudnak bejutni, és eddig nem fordult elő, hogy a fényezést karcolták volna fel. Ugyanakkor volt már példa arra, hogy egy kutyás autótulajdonos a saját ebének köszönhette a sérüléseket: a kutya ugyanis megpróbálta elkapni a nyestet, és közben alaposan megrágta az autó gumiborítását – mondja el a szervizvezető.

A nyestkár felismerése

László Gábor szerint a nyestek fémalkatrészekben nem tesznek kárt, de az autó tetején, különösen az antenna körül, gyakran találkozhatunk a jelenlétükkel, hiszen itt szívesen jelölgetik meg a territóriumukat. Az igazi gondot azonban a motortérben okozott károk jelentik, amelyeket nemcsak időigényes, de költséges is javítani. A szervizvezető elmondása szerint nem egy ügyfelük volt már, akinek a kára 150 ezer forintnál is többre rúgott, miután a nyest megrongálta a prémium kategóriás autójának kamerarendszerét.

Védekezési módszerek

A védekezésre több módszer is létezik. László Gábor elsősorban a hanghatást kibocsátó riasztókat ajánlja, amelyek egy bizonyos frekvencián bocsátanak ki hangot, amit a nyestek nem kedvelnek, így távol tartják őket az autótól. A spray–ket ugyanakkor nem javasolja, mivel ezek egy nyálkás bevonatot képeznek, amelyre könnyen rátapad a por, és ez nemcsak esztétikai, hanem funkcionális problémákat is okozhat, különösen a prémium autók esetében. A Mazda Hilcz telephelyén 7 éve vezettek be egy területvédelmi riasztórendszert, amely azóta is sikeresen távol tartja a nyesteket.