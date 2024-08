Csalókának érzem ezt a felmérést, ha a saját példámból indulok ki. Tisztában vagyok azzal a kutatási eredménnyel is, hogy azok az emberek, akik naponta legalább 20 percnyi regényt olvasnak, akár két évvel is tovább élhetnek. Az olvasás ugyanis elképesztő módon kikapcsolja az agyat.

De akkor miért nem olvasok többet? Hiszen általános iskolás koromban is ment: egy nyár alatt kiolvastam A kőszívű ember fiai című kötelező olvasmányt. A taktikám az volt, hogy naponta tíz oldalt olvasok, hatvan nap alatt megvagyok. Így is lett, de ha megvolt a napi tíz oldal, még a mondatot sem mindig fejeztem be a tizenegyedik oldalon… Így persze egy szóra sem emlékszem sajnos belőle, és úgy jöttem ki az esetből, hogy én és az olvasás nem lettünk a legjobb barátok.

Viszont a cikkek és hírek követése, a közösségi média görgetése és a sorozatozás „rovására” kell űzni ezt a tevékenységet, az olvasást. Na meg kell egy jó könyv. Most, hogy ezt kiírtam magamból, megígérem magamnak, hogy este legalább 20 percet olvasok.