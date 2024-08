Augusztus 6-a különleges nap a katolikus egyházi naptárban: az Úr Színeváltozásának ünnepe. A bátai Szent Vér Kegyhelyen ez alkalomból vasárnap tartották a német ajkú hívek számára a búcsút, melyre Várszegi Asztrik, Pannonhalma nyugalmazott főapátját hívták meg, hogy közvetítse üzenetét a jelenlévőknek.

Pannonhalma nyugalmazott főapátja celebrált szentmisét az Úr színeváltozásának ünnepe alkalmából Bátán. Fotó: S. J.

A főapát meghívásának egyik oka a személyes kapcsolat volt: „Pannonhalmáról jól ismerem a főapátot, és szerettem volna, hogy a helyiek is megismerjék az ő szívének gazdagságát, bölcsességét, szeretetét és jóságát” – mondta el Dr. Nyúl Viktor bátaszéki plébános. Fontos szempont az is, hogy Asztrik atya folyékonyan beszél németül, így a német ajkú vendégekhez is közvetlenül tudott szólni.

Az üzenet mélysége

A szentmisén elhangzott igehirdetés központi témája Jézus színeváltozása volt, amely a reményt és az újjászületést szimbolizálja. Várszegi Asztrik atya kiemelte a párbeszéd fontosságát a világban, hangsúlyozva, hogy a keresztények fontos feladata, hogy vigyék a krisztusi jó hírt, megértéssel odafordulva minden ember felé. A keresztényeknek párbeszédben kell lenniük a világgal.

Két kulcsfontosságú gondolatot emelt ki a főapát: „Kis dolgokat kell tennünk nagy szeretettel, ahogy Teréz anya is tanította, valamint jó szót kell mondanunk másoknak, amely Szent Benedek regulájának része” – mondta.

A kegyhely jelentősége

Bátaszék plébánosa elmondta, a bátai kegyhely története Szent László király alapításához nyúlik vissza. Bár a bencés kolostor a török időkben megsemmisült, a helyi hívek lelki örökösei a szakrális helynek.