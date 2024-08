Piros pántlika táborban ismerkedtek a gyermekek a hagyományokkal, illetve ápolták is azokat a közelmúltban Döbröközön. Ez a hasznos, ismereteket nyújtó és örökségünket őrző elfoglaltság immár harmadik alkalommal várta a fiatalokat közel egy hét erejéig a település tájházának udvarán.

Szorgos gyermek kezek dagasztották a lisztet a Piros pántlika táborban

Fotó: Beküldött fotó

A kezdeményezés Andikné Schmidt Mária, a Döbröközi Hagyományőrző Alapítvány elnökét és kollégáit dicséri. A szervezők – az önkormányzat támogatásával – ez alkalommal is érdekfeszítő és élményt nyújtó programokba vonták be a résztvevő harmincöt nebulót. Zömében alsó tagozatos tanulók jelentkeztek, de akadtak a résztvevők között óvodások is. Érdekességet jelent, hogy a csapat nemcsak helybeliekből állt, hanem a nyár egy részét a döbröközi nagyszülőknél töltő, „elszármazott” unokákból is.

Piros pántlika tábor, énekkel és tánccal

Kezdéskor, azaz reggelente hűs limonádéval indult a nap, délelőtt és kora délután pedig – használva a korábban pályázaton nyert elektromos kemencét – különböző finomságok kerültek a táborlakók asztalára. Minden napnak megvolt a maga tematikája: úgy mint például a kenyérrel való foglalkozás, a méz felhasználása, avagy a nemezelés, mindez gyakorlati tennivalókkal is egybekötve. Például a kenyér napon a kisdiákok megismerkedtek a gabonákkal, azzal, hogy miként lesz a magból asztalra kerülő, napi táplálék. Ugyanakkor saját kezűleg gyúrták is a lisztet, dagasztották a kenyértésztát, majd formázták és sütötték a cipókat, amiket végül jó étvággyal el is fogyasztották. Ugyanilyen módon édesítette meg az étrendet a szilvás lepény és mézes kalács.

A tábor hangsúlyos elemét képezte az ének- és tánc oktatás is. A népdal tanításból – együtt a hagyományőrzőkkel – Farkas Edit polgármester is kivette a részét. A záró napon a Dombóvári Zenész Egyesület rézfúvós muzsikája szolgáltatta a talpalávalót a tanult koreográfiák bemutatásakor. A fiatalok eljárták az összetartozás táncát is, ami egyébként rendszeres és jellegzetes attrakcióját képezi más helyi rendezvényeknek is.