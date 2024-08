Az államtitkár beszédében hangsúlyozta Szent István király szerepét a magyar állam és nemzet megalapításában. Kiemelte, hogy Szent István öröksége mind a mai napig meghatározza a magyar nemzet identitását, és arra emlékeztetett, hogy az általa bevezetett közigazgatási és egyházi rendszer a mai napig tartós alapot biztosít Magyarország számára.

Az ünnepi beszéd során Potápi Árpád János kitért arra, hogy Szent István nemcsak az ország politikai és gazdasági stabilitásának megteremtésében játszott kulcsszerepet, hanem abban is, hogy a magyar nép megőrizze hagyományait és nemzeti identitását. Az államtitkár külön hangsúlyozta, hogy a mai Magyarország is ugyanazokat az értékeket képviseli, amelyeket Szent István is fontosnak tartott: a békét, a biztonságot és a keresztény értékek tiszteletét.

Az ünnepség végén Potápi Árpád János a nemzet összetartozásának jelentőségéről beszélt, kiemelve, hogy az augusztus 20-i ünnep nemcsak a magyar államalapítás, hanem a magyar nemzeti identitás és összetartozás ünnepe is. Emlékeztetett arra, hogy a világ különböző pontjain élő magyar közösségek is együtt ünnepelnek ezen a napon, megerősítve a nemzet egységét és összetartozását.