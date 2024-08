A rémisztő anyagot megmutató videóhoz hozzászólók közül a legtöbben valóban szennyvízre gyanakodnak, vannak viszont akik azt írták, természetes jelenségről lehet szó. Utóbbiak érvelése szerint nyár végén a tartós melegek miatt oxigénhiányosabbá vált, alacsony vizekben gyakran alakulnak ki a felvételeken láthatóakhoz hasonló algából és hínárból álló „habfoltok".

Jól látható a rémisztő anyag a folyó vizén, ami egyesek szerint szennyvíz, mások szerint természetesen keletkező hab.

Fotó: Csili Péter

A rémisztő anyag nem Érsekcsanád szennyvize

Portálunk telefonon beszélt Felső Róberttel, Érsekcsanád polgármesterével. A településvezető azt mondta, ő is látta a videót az interneten, de nem tudja mi lehet az anyag, amit a horgász rögzített. Érsekcsanád szennyvize biztosan nem, azt ugyanis zárt rendszeren keresztül Bajára vezetik be, ahol előbb megtisztítják, majd ezt követően valóban visszangedik a folyóba. Erre viszont már jóval a Bács-Kiskun vármegyei kistelepülés alatt kerül sor.

Felső Róbert arról is beszélt, hogy náluk, a Duna partján ugyan van nagyjából háromszáz hétvégi ház, azok viszont ilyen mennyiségű szennyvizet vélhetően nem tudnának a folyóba engedni. A településvezető szerint – amennyiben valóban szennyvíz úszott a felszínen – úgy azt Érsekcsanád felett engedték a mederbe.

Bátán nem tapasztalták a jelenséget

Szintén telefonon értük el Bocz Józsefet, Báta alpolgármesterét, aki egyben a helyi horgászegyesület elnöke is. Ő a mostani hordalékról semmit nem tudott, és azt mondta, korábban sem tapasztaltak arra utaló jeleket, hogy térségükbe a Duna felsőbb szakaszáról szennyvíz érkezhet a folyó medrén keresztül.

Bátán egyébként éppen a múlt héten tisztították meg a medret, mert az áradás miatt nagy mennyiségű sulyom volt benne. Ez a szúrós növény a partról került a vízbe, ezért kaptak engedélyt az eltávolítására, természetesen ellenőrzött körülmények között. A sulyom egyébként idehaza és egész Európában védett fajnak számít.

A horgászok szerint előfordul, hogy szennyvizet engednek a folyóba

Az eset miatt megkerestünk több horgászt is. Kiváncsiak voltunk arra, tudnak-e valamit a mostani jelenségről, illetve azt is szerettük volna megtudni, korábban tapasztalták-e, hogy a Dunába szennyvíz kerül. Valamennyien azt mondták, hogy utóbbi jelenséget sajnos időről-időre érzik a saját bőrükön. Volt, aki arról számolt be, hogy „fenekező" horgászat idején elő-előfordul, hogy nedves törlőkendő akad a horogra vagy más olyan anyag, ami vélhetően a folyóba engedett szennyvízből került a mederbe. Azt tehát nehéz lenne teljes magabiztosággal kijelenteni, hogy pontosan mi lehetett a most Érsekcsanádnál felvett anyag a Duna vizén. Szakértők szerint mintát kellett volna venni belőle, hogy kiderüljön az igazság.

A Csili Péter által készített rejtélyes videót itt tekintheti meg: