Takács Áron 2018 január 24-én született Szekszárdon, és kezdetben úgy tűnt, hogy egy teljesen egészséges kisfiú. Vidáman mosolygott a világra, szerette a játékokat és az emberek társaságát. A szülők boldogsága azonban 2020 márciusában hirtelen megtört. A Covid-járvány kezdetekor Áron egyik napról a másikra bezárkózott saját kis világába, megszakítva a kapcsolatot szeretteivel. A kisfiú elvesztette a szavakat, nem reagált a nevére, és különös, ismétlődő mozgásformák jelentek meg nála.

Áron gyógyulása a család minden forrását felemészti, segítségre van szükségük.

Fotó: Facebook

A járványhelyzet miatt a sürgősségi betegellátáson kívül minden vizsgálatot magánúton kellett elvégeztetniük a szülőknek, ami hatalmas anyagi terhet rótt rájuk. A különböző vizsgálatok után az orvosok megállapították, hogy Áron gyermekkori autizmusban szenved. A diagnózis felállítása után a család nem adta fel a reményt, és minden lehetséges terápiát megpróbáltak, hogy javítsanak Áron állapotán.

Áron kezelésére a fővárosban van lehetőség

Áron kezelései számos különböző terápiából állnak, többek között mozgásfejlesztés, terápiás lovaglás, HRG úszás és TSMT torna. Emellett a budapesti GEM Kognitív Klinikán heti háromszor két órában kognitív és prompt fejlesztéseket kap. Ezek a kezelések jelentős előrelépéseket hoztak, hiszen Áron újra kezd kapcsolatot teremteni környezetével, és a verbális kommunikáció is elkezdődött nála.

Azonban mindez óriási anyagi megterhelést jelent a családnak. A kisfiú gyógyulása havonta mintegy 740 ezer forintba kerül, amelyből csak a budapesti terápiák 640 ezer forintot tesznek ki. Sajnos a szülők pénzügyi tartalékai kimerülőben vannak, és jelenleg kénytelenek felfüggeszteni a budapesti kezeléseket. Minden erejükkel azon vannak, hogy amint lehetséges, újra folytathassák a kisfiú terápiáit, de ehhez sürgős anyagi támogatásra van szükségük. Ennek érdekében egy alapítványt hoztak létre, ahova a segíteni szándékozók felajánlásait várják.

A végsőkig elmennek a fiú gyógyulásáért

Áron története nem csupán egy kisfiú küzdelméről szól, hanem egy család elszántságáról is, amely mindent megtesz, hogy biztosítsa gyermekének a legjobb esélyt egy boldog és teljes életre. A szülők hálásak minden egyes támogatásért, amely hozzásegítheti őket ahhoz, hogy folytathassák Áron kezeléseit. Minden adomány, bármilyen kis összeg is, közelebb viszi őket a célhoz: hogy Áron gyógyulása továbbra is lehetséges legyen.