A MOHU visszaváltó automaták bevezetése nagy lépés Magyarország környezetvédelmében. A visszaváltási rendszer, amely lehetővé teszi a palackok, üvegek és dobozok újrahasznosítását, gyorsan népszerűvé vált a lakosság körében.

Naponta hatmillió üveget váltanak vissza hazánkban (Illusztráció: MW)

Pozitív vásárlói élmények a visszaváltó automatákkal

A vásárlók lelkesen használják az automatákat, különösen azért, mert így közvetlenül hozzájárulhatnak a környezetvédelemhez, miközben anyagi előnyökre is szert tesznek. Az egyik szekszárdi áruház vásárlója elmondta, hogy unokájával rendszeresen visszaváltják az üvegeket: „Mi a 4 éves kis unokánkkal járunk visszaváltani az üvegeket, nagyon élvezi, hogy ő dobálhatja be. Számunkra ez egy jó móka, és egyben tanulságos is, mert így a kisgyerek is megtanulja, hogy fontos a hulladékot szelektíven gyűjteni.” Hasonló lelkesedéssel beszélt egy fiatal pár, akik gyakran használják az automatákat: „Minden hétvégén összegyűjtjük a heti üres palackokat és dobozokat, majd elvisszük az automatához. Szeretjük, mert egyszerűen működik, és jó érzés, hogy azonnal visszakapjuk a pénzt, amit a következő bevásárlásra használhatunk fel” – mesélte Péter és barátnője Anna.

Üzleti kihívások a visszaváltó automaták üzemeltetésében

Amíg azonban a vásárlók élvezik az új rendszert, az üzletek üzemeltetése során több kihívás is felmerül. Merkl Krisztina az egyik vármegyében is ismert üzletlánc tulajdonosa rámutatott, hogy bár az új rendszer pozitív hatású, a gyakorlati megvalósítás során több nehézség is adódik. – Az indulás, mint minden új rendszer esetében, nem megy zökkenőmentesen. Az automaták gyakran meghibásodnak, és a javításukra napokat, sőt, heteket kell várni. Ez különösen problémás, mert a vásárlók napi szinten használnák őket, és csalódottak, amikor ezek nem működnek – mondta a tulajdonos.

A MOHU–val való kapcsolattartás is nehézkes. Merkl Krisztina szerint a cég nem mindig válaszol időben a megkeresésekre, és az elszámolások is késnek, ami anyagi terhet ró az üzletekre. – Az automaták kiadnak egy blokkot, amelyet a vásárlók az üzletben levásárolhatnak, de a MOHU–tól még nem kaptunk elszámolást, ez hosszú távon nem fenntartható – tette hozzá.