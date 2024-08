A település rendezvényeinek állandó résztvevőivé váltak az egyesület csoportjai, de a környező településeken, az ország távolabbi pontjain, sőt, Európa több országában is bemutatkoztak. Györköny és Eckartsweier partnerkapcsolata révén jó kapcsolat alakult ki a német testvérváros egyesületével is. A Györkönyi Hagyományőrző Egyesület munkáját megyei szinten is elismerték, 2021-ben az „Év Tolna megyei civil szervezete” kitüntetéssel díjazták.

Az összeállítás megjelenését a Györkönyi Hagyományőrző Egyesület támogatta. A cikket Hanol Erzsébet írta. A fotókat Molnár Gyula készítette.