Nem csak ígért, cselekedett is a körzet képviselője, a zebra kialakítása ugyanis a héten elkezdődött. A látványos munka részeként a gyalogosátkelőhely mellett új utcai lámpák is kerülnek a területre, ez ugyanis előírás. A festék felfestése előtt egyébként komoly forgalomtechnikai beavatkozásokra is sor kerül majd, ugyanis azt, hogy egy-egy zebra megközelíthetőségét miként kell kialakítani, jogszabályok írják elő.

Hamarosan már használhatják a szekszárdiak az új, közvilágítással ellátott zebrát.

Fotó: Mártonfai Dénes