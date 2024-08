A Hadik András-díjat Szegedi Dezsőné a Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesületének elnöke (balra) adta át Smid Lajosnénak

Fotó: Makovics Kornél

Megkapaszkodtak Szekszárdon

A Hadik András-díj átadása után Szegedi Dezsőné, a Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesületének elnöke köszöntött mindenkit, majd megnyitotta a rendezvényt. Elhangzott tőle, hogy közös összefogással sok ember, néhány vállalkozó és tagjaik adományaiból megvalósították régen dédelgetett álmukat, a székelykaput. Potápi Árpád János államtitkár ünnepi beszédében elhangzott, hogy a szekszárdi székelykapu is jelzi azt, hogy a bukovinai és erdélyi székelyek megkapaszkodtak Szekszárdon, a szekszárdi emberek közösségének a tagjaivá váltak Ez egy olyan közösség, amely immár nem csak a vármegye különböző településein él, hanem Szekszárdon is meghatározó népcsoport. Ismertette, hogy a bukovinai székelyek Tolna, Tolna-Mözs, Hőgyész, Komló, Mohács, illetve a szerb határ közötti területen élnek három vármegyében, Tolnában, Baranyában és Bács-Kiskunban, illetve Érden és Érd környékén, Pest vármegyében. Hozzátette: 1945 óta próbálják megőrizni azokat az értékeket, hagyományokat, szokásokat, amelyek a bukovinai székely népcsoportot jellemzik. A kapu sok mindent kifejez, jelkép, nemcsak egy nagyon szép alkotás, hanem egy olyan szimbólum is, ami a székelységre jellemző, és összeköti őket, de összeköti a tereket is, és egyben el is választja, tette hozzá Potápi Árpád János.

Fotó: Makovics Kornél

A székelyek szekszárdi szíve

Gyurkovics János alpolgármester is ünnepi beszédet mondott, amelyben elhangzott, hogy a határok elválaszthatnak, de közös múltunk összeköt minket.

– Ma egy olyan különleges esemény tanúi vagyunk, amely nem csupán egy új kapu felállítását jelenti, hanem a Székelyföld szívének és lelkének ünneplését is. A kapu nem csupán egy fizikai határt átlépő keretet képvisel, ez az új kapu a közösségeink összetartozásának, erősségének, és hagyományaink iránti tiszteletünknek is a szimbóluma. A székelyek népe mindig is bátor és büszke volt kihívásokkal teli történelmük ellenére, és megőrizték kultúrájukat és értékeiket. Az új kapu, melyet ma avatunk, egy új lehetőséget is kínál, hogy bemutassák, mit képviselnek. Mindenki, aki átlép ezen a kapun, a székely kultúra a hagyományok és szellemiség szekszárdi szívébe lép – mondta többek közt Gyurkovics János. Ezután dr. László Eszter, az Országos Bukovinai Szövetség elnökének beszédében elhangzott, hogy a székelykapu a hit és a szeretet fő képviselője, nincs két egyforma belőle, annak ellenére, hogy az alapelemeik egyeznek, mindegyik más. A szekszárdi kapu is más, mint bárhol máshol, a székelykapu beszél, mond, üzen.