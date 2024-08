Mindezzel azt a munkát és összefogást ismerték el, amellyel Tolnában tevékenykednek a városi képviseletek. Nincsenek kevesen, szekszárdi, tolnai, bátaszéki, bonyhádi, tamási és dombóvári szervezete is működik az IPOSZ-nak vármegyénkben. Palkó Tamás mellett (akit több mint hetven százalékos szavazati aránnyal választottak meg) Juhos János és Vörös Béla lett alelnök, míg az elnöki posztot továbbra is Németh László tölti be. Palkó Tamás korábban nemcsak a szekszárdi szervezetet vezette, de a vármegyei testület küldöttje is volt az országos testületben – az utódja most a bátaszéki Péter Gábor lett.

A frissen megválasztott országos alelnök lapunk érdeklődésére azt mondta, szeretné tovább erősíteni Tolna vármegye erejét és érdekképviseletét, s alelnökként azon fog dolgozni, hogy még jobb helyzetbe hozza a régiót. Palkó Tamának alelnökként az érdekképviseleti munka fejlesztése, a mikro-, és kisvállalkozások gazdasági és társadalmi elfogadottságának elősegítése, valamint az ipartestületekkel, szervezetekkel való folyamatos kapcsolattartás is a feladata lesz. Ezen felül a bankügyek, a kitüntetési rend és az eseti pályázatok irányítása. felügyelete is az ő hatáskörébe tartozik majd.

Mint kihangsúlyozta, az IPOSZ elsősorban azokat a helyi ipartestületeket támogatja, amelyek működőképesek. Szeretnének Tolnában a Jogpont irodát nyitni – erre most írt ki pályázatot az országos szervezet –, ahol ingyenesen kaphatnának jogi segítséget a helyi vállalkozók. Péter Gábor, a vármegyei országos küldött azt mondta, elsődleges célja a viszafogottabban működő városi szervezetek aktívabbá tétele, s a fiatal vállalkozók megszólítása. Ezért fog most párbeszédet kezdeményezni a városi ipartestületekkel.