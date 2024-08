A Pécsi Egyházmegye beruházásában hamarosan megkezdődik a Paksi Balogh Antal Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium átalakítási- és bővítési munkáinak II. üteme, amely az előzőhöz hasonlóan forgalmi rend változással jár.

Soltész Miklós államtitkár mondott ünnepi beszédet a paksi iskola új szárnyának átadóján Fotó: Makovics Kornél

Az önkormányzat tájékoztatása szerint a Templom utca Kossuth Lajos utca és Attila utca felőli végére is „Mindkét irányból behajtani Tilos” táblát helyeznek el, a Kossuth Lajos utca felől „Kivéve célforgalom” kiegészítő táblával. Ezáltal az utcában lakók, az iskolába gyermeket szállító szülők, illetve a beruházás kivitelezéséhez szükséges tevékenységet végzők is a Kossuth Lajos utca felől hajthatnak be a Templom utcába.

A forgalmi rend változás az építési munkálatok idejére, 2024. augusztus 21-től 2026. február 27-ig lesz érvényben.