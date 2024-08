Kisebb távú gyalogtúra után érkeztek meg a gyerekek az óvónénikkel a Csillagi dombtetőre, Sárszentlőrinc határában.

Hatházi Gergely az érdeklődő gyerekekkel és felnőttekkel. Beküldött fotó

– Napnyugta után felszerelésemmel hűséges égi kísérőnket, a Holdat mutattam be az érdeklődő gyerekeknek, óvónőknek, résztvevőknek. Teljes sötétedésre várva meséltem a Holdról pár általános információt és a Perseidák meteorrajról. Míg fel nem kelt megfelelő magasságba a Szaturnusz, plédre lepihenve szabad szemmel kémlelve az eget „hullócsillagokat" várva telt az idő, és a Hold látványában tudtak gyönyörködni az érdeklődők a távcsövön keresztül. Este tíz óra magasságában már kellő magasságba emelkedett a Szaturnusz bolygó, amelynek látványa szintén lenyűgözte a Morzsa csoport gyerekeit, és a résztvevő felnőtteket – tudtuk meg Hatházi Gergelytől.

– Jómagam is nagyon élveztem a kis rendezvényt, és köszönöm a gyerekek nevében is a felkeresést Gangel Márta pedagógusnak, hogy felejthetetlen élményeket szereztünk a Sárszentlőrinci Morzsa táborozó gyerekeknek, és a velük kilátogató felnőtteknek. Megbeszéltük, hogy továbbra is tartjuk majd a kapcsolatot Gangel Mártával, és már esett is pár szó a közeljövőben tartandó csillagászati ismeretterjesztő rendezvényekről.