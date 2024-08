Tigris báb köszöntötte nemrég a Pári Könyvtárba érkező óvodás gyermekeket. A csíkos plüss állatot Cs. Mayer Katalin intézményvezető, volt óvodapedagógus „szólaltatta meg”, egy jeles esemény alkalmából. Ugyanis 2010 óta a július 29-i dátum a Tigrisek Világnapja.

Cs. Mayer Katalin tigris báb és album segítségével keltette fel a nebulók érdeklődését a csíkos nagymacska iránt

Fotó: Beküldött fotó

Tigris báb és színes album

A pári létesítmény Állatbarát Könyvtár címmel rendelkezik, s ez az oklevéllel is hitelesített elismerés kötelez. Például ezért tartott ezen a helyszínen pár hete érdekes előadást Sár József rovarkutató. A Brazíliát is megjárt entomológus hozott is magával borzongató szemléltető anyagot, azaz a trópusokról származó, preparált nyolc és hatlábú ízeltlábúakat.

Ám július végén a négylábú ragadozó, a kelet-ázsiai dzsungel sárga lángja kapott főszerepet. Cs. Mayer Katalin nemcsak a bábbal keltette fel a nebulók érdeklődését, hanem egy, a tigrist színes, élethű rajzokkal bemutató albummal is. Szó esett a sajnos veszélyeztetett állat elterjedési területéről, életmódjáról, vadász technikájáról. Egyes felmérések szerint szabadon élő létszámuk öt-hatezerre tehető. Legnagyobb számban Indiában tanyáznak, de Oroszország, Indonézia és Banglades is rendelkezik pár százas állománnyal.

A kis ovisok némi arcfestést és mű agyarakat kaptak, így lettek nagymacskák

Fotó: Beküldött fotó

A könyvtárban felcsendült Gryllus Vilmos kétszeres Kossuth-díjas magyar zenész tökéletesen ideillő dala is, melyből kiderült, hogy „Jön a tigris, jön a tigris! Nála erősebb nincs is!” A gyermekek az előre kinyomtatott, fekete-fehér állat ábra kiszínezésével tanúbizonyságot tehettek kreativitásukról is. Közben ők is kaptak némi sárga színt, illetve csíkokat is arcukra, Cs. Mayer Katalin közreműködésének köszönhetően.

A nagymacskává átváltozó kisgyermekek mindazonáltal a számukra feltálalt málnaszörpöt és pattogatott kukoricát fogyasztottak csemegeként. Ez tehát azt jelenti, hogy most a Pári Könyvtárban igazi különlegességként vegán kis tigrisek vendégeskedtek.