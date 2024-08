Dombóvár mellett Szekszárdon, Pécsett és Nagykanizsán is többen arról számoltak be a Facebookon, jól érezhető volt a remegés. Egyes bejegyzések arról szóltak, hogy milyen ijesztő volt a rövid földmozgás. Mások pedig arról számoltak be, hogy morajlást éreztek, és az egyik irodaházban az összes bútor egyszerre mozdult meg. Volt olyan, aki beült az autójába, ami hirtelen ide-oda mozgott. Mások még a kertben is érezték, ahogy megmozdult alattuk a föld.

A beszámolók szerint Dombóváron és Szekszárdon is érezhető volt a horvátországi földrengés. Forrás: MW archívum

A HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának MTI-hez eljuttatott közleménye szerint reggel 8 óra 43 perckor 15 kilométerre a magyar határtól, Kapronca térségében volt a rengés epicentruma.

Az első percekben Dombóvárról, Szekszárdról, Zalaegerszegről, Pécsről, Őrtilosból, Nagykanizsáról, Kaposvárról, Komlóról és Marcaliból érkeztek bejelentések.