Egyre több a tbc beteg az országban. Amíg ez korábban a szegények betegsége volt, addigra most már minden társadalmi réteget érint. Szakértők szerint a koronavírus-járvány idején sokan nem jutottak el a kötelező szűrésekre, de az orosz-ukrán háború kitörése is kedvezett a betegség terjedésének. Ráadásul, vannak olyan – hazai turisták által kedvelt – földrajzi régiók, ahol akár a piacon is megfertőződhetünk. Joggal tehetjük fel a kérdést magunknak: elkaptam a tbc-t? Nos, a tuberkulózis kórokozója a Mycobacterium tuberculosis baktérium. Szabó Gábor bogyiszlói háziorvos, foglalkozásegészségügyi szakorvos lapunknak elmondta, hogy a praxisában még nem találkozott tbc-s beteggel.

A tuberkulózis, más néven tbc népbetegség, a tuberkulózis kórokozója a Mycobacterium tuberculosis baktérium

Fotó: Illusztráció/Shutterstock

Tuberkulózis kórokozója ránk is veszélyes

Szabó Gábor háziorvos ismertette, hogy a tuberkulózis (tbc), más néven gümőkór, amelyet annak idején morbus hungaricusnak, magyar betegségnek is neveztek, még a múlt század elején népbetegség, nagyon súlyos lefolyású kór volt, amely gyakori esetben vezetett halálhoz. Szerencsére manapság már rendelkezésre állnak olyan antibiotikumos készítmények, amelyekkel felgyógyulhatunk a tbc-ből, ám a betegeknek hosszan tartó kezelésre kell felkészülni, amely akár súlyos mellékhatásokkal is járhat.

Tuberkolózis Magyarországon

A tbc betegség esetén is igaz, hogy jobb megelőzni, mint elkapni a betegséget, épp ezért fontos a tbc oltás, azaz azok az oltások, amelyek megelőzik a tbc-megbetegedéseket.

– A magyar népesség állapota a múlt század óta jelentősen javult, mert a védőoltási protokollok miatt kikoptak az olyan betegségek, mint a tbc. A magyar oltási sémában már az újszülöttek megkapják a tbc elleni vakcinációt, elmondható, hogy az oltási protokoll tekintetében az élen járunk – mondta Szabó Gábor. Mint ismert, az úgynevezett BCG oltás a csecsemőket és kisgyerekeket védi meg a mycobaktérium, a tbc kórokozója okozta gennyes agyhártyagyulladástól és az egész testre kiterjedő tbc-től.

Szabó Gábor hozzátette, hogy úgynevezett csökkent immunitású személyeknél ütheti fel fejét könnyen a tbc (például hajléktalanoknál), és sajnos minden tbc-s beteg egyben hordozó is, tehát terjeszti a betegséget. Ismertette, hogy hazánkban a tbc tekintetében veszélyt jelentenek a világban dúló háborúk és a nemzetközi migráció, hiszen gyakori, hogy más országokban nem veszik olyan szigorúan az oltási protokollt.