Az augusztus 23-25. között tartott rendezvényen Tyson pénteken elnyerte a CAC, azaz magyar bajnoki címet. A szombati és vasárnapi versenynapokon pedig a CAC, CACIB és BOB, vagyis a magyar, nemzetközi bajnoki címek és fajtagyőztes címek birtokosa lett. Ez a kiemelkedő eredmény nem csupán a fiatal kutya tehetségét dicséri, hanem gazdája, Mohai-Sipos Hajnalka elkötelezettségét és kitartó munkáját is, amelynek köszönhetően Tyson végül megszerezte a Champion címet, a vele járó kupával és diplomával együtt.

Tyson és Mohai-Sipos Hajnalkáék ezúttal is arattak az agárdi versenyen.

Forrás: Facebook

Tyson korábbi eredményei sem hagytak kívánnivalót maguk után: már korábban is elnyerte a Hungária Prima Junior, a Klub Győztes Junior, a növendék fajtagyőztes és növendék CAC címeket. Ez a sorozatos siker most újabb mérföldkőhöz ért, hiszen a fiatal jagd terrier már nem csupán hazai, hanem nemzetközi szinten is bizonyította kiválóságát. Tyson győzelmei azért is figyelemre méltóak, mert a jagd terrierek – kis méretük és makacs természetük ellenére – rendkívül energikus és elszánt kutyák, akik számára a versenyeken való kitűnés nem könnyű feladat.