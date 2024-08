Szokásos forgalom volt szerdán a szekszárdi piacon. A szilva, az őszibarack és a lecsónak való paprika mellett új termék a füge volt, illetve a hazai szőlő. Ez utóbbi hetekkel korábban beérett a szokásosnál.

Új termék a füge volt a szekszárdi piacon, a kukorica, dinnye lassan leérik

Fotó: Makovics Kornél / Forrás: Tolnai Népújság

Új termék a füge volt

A fügét – mely pár évtizeddel ezelőtt még ritkaságnak számított Tolnában is – darabra adják, 50 forintot kértek érte, illetve kilóra is kínálták, volt ahol 700, volt ahol 1100 forintba került. A csemegeszőlő is újdonság volt, kilójáért 1200-1400 forintot kértek érte. A gyümölcsök sorát gazdagította a szilva, ennek kilóját 550-750 forintért kínálták, az őszibarack – 650 forintos kóstált – és még volt sárgabarack is, 900 forintos kilós áron.

Almapaprika és cseresznyepaprika

Egyre olcsóbb a lecsónak való paprika, kilóját több helyen 450 forintért kínálták. Csemegekukoricából és dinnyéből is egyre kevesebb volt, úgy tűnt, a szezon vége felé tartunk mint két termékből. Az előbbinek darabját 150 forintért, a görögdinnye kilóját pedig 240-300 forintért kínálták. Újdonság volt a savanyításra való cseresznyepaprika, kilójáért 1500 forintot kértek. A paradicsom is inkább befőzésre volt alkalmas, igaz az árát is ehhez igazították.

Az almapaprika kilóját 750 forintért adták, még nem álltak sorban érte. De ez a termék bizonyítja, ugyan még nyár van, kánikula, de hamarosan készülődik az ősz, jó lesz bespájzolni savanyúságokból.

Idén kovászolni való uborkából kevés termett, legalábbis a kínálat mennyisége és az árak szerint, ahol láttunk, ott 1100 forintért, illetve a már nem túl friss példányokat 700 forintért kínálták. Hozzá a kaprot 200-300 forintért.