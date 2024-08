Ünnepi program 35 perce

Újmisés áldásban részesült mindenki a szertartáson

Nagyboldogasszony ünnepéhez (Szűz Mária mennybevételéhez) kapcsolódó ünnepi program várta a hívőket és más érdeklődőket a tolnai katolikus templomban szombaton. Misét Mihovics Szebasztián mutatott be, az ahhoz kapcsolódó kulturális program kiállítást és koncertet is kínált. Az ikonokat is festő Juhász Ildikó művei kerültek a paravánokra.

Wessely Gábor

Szűz Máriának nincs sírja. A keresztény hagyomány szerint földi útja végén testestől-lelkestől a mennybe vétetett. Erre emlékezik a katolikus egyház Nagyboldogasszony napján, augusztus 15-én, illetve az ahhoz legközelebb eső hétvégén. Sok templom búcsúnapja, országszerte, Nagyboldogasszonykor van. (Ami azt jelenti, hogy építését követően ezen a napon szentelték fel, és a főoltárkép ezt a jelenetet – Mária mennybevételét – ábrázolja.) Mihovics Szebasztián újmisés áldásban részesíti a tolnai esperes-plébánost, Nagy Norbertet (A szerző fotója) Szűz Mária kitartását, állhatatosságát, Istenbe vetett bizalmát emelte ki A tolnai Nagyboldogasszony-templom búcsúját szombaton tartották. Az ünnepi misét Mihovics Szebasztián mutatta be, több lelkipásztor közreműködésével. A főcelebráns újmisésnek számít, hisz nemrég, júniusban szentelték pappá. Szolgálatát mohácsi káplánként kezdte, de papnövendék korában Tolnán is szolgált egy rövid ideig. Beszédében Szűz Mária kitartását, állhatatosságát, Istenbe vetett bizalmát emelte ki, például állítva a mai emberek elé. A szertartás végén újmisés áldásban részesítette a közreműködő papokat, diakónusokat, külön-külön – köztük a tolnai esperes-plébánost, Nagy Norbertet –, és a hívek közösségét. A mise előtt kulturális program várta az érdeklődőket a templomban. A falak mellé helyezett paravánokra Juhász Ildikó, Algyalszárnyak című kiállításának képei kerültek. A sokoldalú szekszárdi alkotó grafikákat, tusrajzokat, metszeteket, pasztellképeket, festményeket, gobelineket és ikonokat is készít. Tárlatát Bacsné Székely Sára mözsi képzőművész nyitotta meg. Közreműködött Tóth István gitáros-énekes. (A kiállítás a következő vasárnapig tekinthető meg.) Ezt követően került sor a faddi Bóróka Ének- és Néptáncegyesület Kórusának koncertjére, Ágoston Mária vezényletével. (A kórus ezt a fellépését, a két nappal későbbi kalocsai minősítő hangverseny főpróbájának tekintette.) A műsorközlő Koncz Ádám volt. A búcsú programját agapé (szeretetvendégség) követte, a helyi karitász csoport szervezésében. Angyalai nem babaarcú lények Sokoldalú alkotó Juhász Ildikó. Az Angyalszárnyak című tolnai kiállítását megnyitó Bacsné Székely Sára azt mondta róla, hogy látás- és ábrázolásmódja egyedi. Az ő angyalai nem babaarcú, szárnycsattogtató, egyforma lények, hanem önálló karakterek, egyéniségek. Szereti a szépségeket, a földieket és az égieket egyaránt. Gondolatgazdagság jellemzi, és képes továbbítani is a gondolatait, különböző műfajú és technikai megoldású képek formájában.

