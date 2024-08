Az éjszakai fényviszonyok között készített képen jól látható, hogy az állat nyugodtan heverészik az autók közötti vékony füves sávon. A kép megosztója azt írta, hétfőn nem sokkal este kilenc óra előtt látta meg a rókát, amit aztán le is fotózott.

A rókát láthatóan nem zavarta a kamera sem.

Forrás: Facebook

Valaki azt írta a fotóhoz, a róka azért merészkedhetett ilyen közel az emberekhez, mert a környéken többen is etetik a kóbor macskákat, ez pedig könnyen megszerezhető elemózsiát biztosít a vadállatoknak. Hasonlóról számolt be egyébként korábban Király István, az Országos Magyar Vadászkamara Tolna vármegyei titkára is portálunknak.

A szakember akkor azt mondta, a nagytestű vadállatok ugyanúgy „urbanizálódnak”, mint például a madarak. Ez azt jelenti, hogy egyre szívesebben költöznek az emberek közvetlen környezetébe, hiszen egyrészt a lakott területen nem kell félniük a vadászoktól, másrészt meleg van, és ételt is bőséggel találnak. Szekszárd környékén egyébként rendszeresen tartanak terelővadászatokat, azért, hogy ritkítsák a kertekben, mezőgazdasági területeken egyre nagyobb károkat okozó vadállományt.