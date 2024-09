Elismerés 1 órája

A biológiatanárból lett informatikus, aki nélkül két évtizede nem tartottak választást

Egészen különleges szakmai utat járt be az elmúlt évtizedekben Regős Gábor: biológia-technika szakos tanár, és iskolaigazgató-helyettes is volt. Testvére hatására kezdett informatikával foglalkozni még a kilencvenes években, majd az ezredforduló környékén már ebben a szakmában dolgozott a Tolna Megyei Önkormányzatnál. Mostanra nem csak azt mondhatja el magáról, hogy mindenkinél jobban ismeri a Szent István téri épületegyüttest, hanem azt is, hogy ő az egyetlen olyan ember Tolna vármegyében, aki nélkül nem tartottak választást.

Bencze Péter

Regős Gábor pályafutása igazi példája annak, hogy az életút mennyire váratlan fordulatokat hozhat. A szekszárdi származású szakember eredetileg biológia-technika szakos tanárként kezdte karrierjét, ám a sors – és testvére programozás iránti rajongása – egy teljesen új irányba terelte. Fehérvári Tamás, a vármegyei közgyűlés elnöke, Regős Gábor és Latorcai Csaba miniszterhelyettes a díjátadón Fotó: Makovics Kornél Informatikusként talált önmagára Gábor öccse, aki már a kilencvenes években is szívesen programozott, adta Gábornak az inspirációt, hogy ő is elmerüljön az informatika világában. Hamarosan úgy döntött, hogy a tanítás mellett elvégzi ezt a szakot is a főiskolán. A most Tolna Vármegye Közszolgálatáért díjjal elismert Regős Gábor a Paksi Atomerőműben kezdett dolgozni műszerészként, majd a „Csapóba” (mostani nevén Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum) igazolt. Ott biológia-technika szakos tanárként kapott munkát, de már akkor is tanított informatikát, hiszen ez a technika szakos oktatóktól akkoriban szinte elvárt volt. Hét évet követően rövid kitérő következett a Garay János Gimnáziumban, majd újra visszatért a Csapóba, ezúttal már igazgatóhelyettesként. Évtizedeket töltött a megyei önkormányzat kötelékében A nagy változás azonban 2000-ben következett be, amikor jelentkezett a Tolna Vármegyei Önkormányzathoz informatikusi állásra. Ez a pozíció több mint húsz éven át a mindennapjainak szerves része lett, és itt vált a választási folyamatok elengedhetetlen szereplőjévé. Az informatikai és beruházási osztály tagjaként – az egykori Közigazgatási Hivatal osztályvezetőjének, Gémes Balázsnak az irányítása alatt – sajátította el a választásokkal kapcsolatos minden technikai és eljárásrendi ismeretet. Regős Gábor karrierje során a Tolna Vármegyei Önkormányzat minden jelentős informatikai kihívásában részt vett, ám mind közül kiemelkedik a választások technikai lebonyolításában nyújtott szerepe. A legtöbb embernek a választások mindössze egyetlen napból állnak négy vagy éppen öt évente. Pedig valójában az előkészületek már egy évvel a voksolás előtt elkezdődnek. Az elmúlt két évtized alatt rengeteg dolog változott a választásokat tekintve, és ugyanez elmondható azok lebonyolításáról is. Egy dolog viszont – úgy tűnik – állandó: azokon a bizonyos napokon a voksok feldolgozásával megbízott szakemberek éjszakába nyúlóan dolgoznak.

Regős Gábor azt mondja, e tekintetben az informatikai vívmányok legfontosabb szerepe, hogy hihetetlen módon meggyorsítják egy-egy választás lebonyolítását, a feldolgozást. Mostanra kevesebb lett a papírmunka és több a monitorok előtt töltött idő. A folytatás is hasonlóan alakul majd a szakértő szerint. A kezünkben tartott, zsebünkben hordott okoseszközök ugyanis még a mostaninál is egyszerűbbé, gyorsabbá tehetik majd a választásokat. Pontosan ismeri a forgatókönyvet A szakember rengeteg ünnepi közgyűlés, rendezvény és díjátadó lebonyolításában vett részt. Mindig afféle háttéremberként, aki pontosan ismeri a forgatókönyveket; hogy melyik percben ki szólal fel, kit hívnak ki a pódiumra, és milyen díjat adnak át. Éppen emiatt érezte magát különösen mostani elismerésének előkészítése és átvétele során. Azt mondja, fura volt, hogy nem vett részt az előkészítő munkában és a lebonyolításban. Ugyanakkor nagyon jól esett neki, hogy elismerték azt a munkát, amit több, mint két évtizede lelkiismerettel és teljes odaadással végzett Tolna vármegyéért.

