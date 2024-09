A gemenci vad menedékre talál

– Legutóbb közel hetven évvel ezelőtt, 1956-ban volt szükség a kerítés megnyitására, miután árvíz idején több helyen átszakadt a töltés – folytatta a vezérigazgató-helyettes. – Azóta sem volt példa ilyen eljárásra. A vad most is találhat magának kijáratot, így az 55-ös úton, a Keselyűsi úton, Bátánál és még sorolhatnám. De igen ritkán hagyják el az erdőt ezeken a kijáratokon az állatok, hiszen azt is tudják, hogy a mezőgazdasági területeken nem lenne számukra takarás. Mindent összegezve tehát a lényeg az, hogy a gemenci vad, a kerítés ellenére, bőven talál magának ármentes, védett erdőterületet, ahol ráadásul táplálék is rendelkezésére áll.