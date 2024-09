Ám vannak, akik megkockáztatják a dolgot. Jó néhány üdülő található Bogyiszló közigazgatási területén a hullámtérben. A tulajdonosok többsége eleve lábakra építi a házát, s lent csak csónakot, műanyag kerti bútort meg ilyesmit tárol. Ám vannak, akik beépítik a földszintet is, bevállalva a tízévenként legalább kétszeri elöntést, anyagi kárt, takarítást.

A tolnai Both József küldött képet a múlt hét végi és e hét eleji állapotról. Bizony benézett a Duna hozzájuk. Csütörtöktől mehetnek be a többi érintettel együtt a területre, rendet rakni. Cuccaikat felhordták az emeletre, de így is sok munka vár rájuk.

– Nálunk, a doromlási részen 30- 35 üdülő állt a vízben – mondja. – A bogyiszlai révnél további harminc. Lejjebb van a Homoki-rámpa, alatta a Karaszi-fok, még mélyebben a Bonifác-fok, szintén jópár nyaralóval. Mi 2002-ben építkeztünk, s ez volt a harmadik pakolásunk. Tudtuk, hogy mit vállalunk.