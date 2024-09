Szent Vér-búcsú 43 perce

A kereszt a szeretet szimbóluma

Michael Wallance Banach érsek, a Vatikán magyarországi nagykövete celebrálta Bátán az ünnepi misét szeptember 14-én. Máskor a szabadtéri oltárnál szokták rendezni ezt a szertartást, de most, az eső miatt a templomban tartották. Be is fértek az érkezők. Az idei Szent Vér-búcsún mintegy 250-en vettek részt.

Wessely Gábor Wessely Gábor

Az időjárás nem kedvezett az idei, bátai Szent Vér-búcsúnak. Más években ezer fölötti szokott lenni az ünnepi misén résztvevők száma, most körülbelül 250-en érkeztek. Az előtte szokásos gyalogos zarándoklatot lefújták, az utána szokásos körmenetet szintén, az eső miatt. A szertartás nem a szabadtéri oltárnál, hanem a templomban zajlott. A főcelebráns Michael Wallance Banach érsek, pápai nuncius, a Vatikán magyarországi nagykövete volt. A főpásztor az USA-ból származik, jött vele két kolumbiai (USA-ban szolgáló) atya is. Összesen mintegy 15 lelkipásztor, és legalább ugyanannyi papnövendék, ministráns szolgált az oltár körül. Ott volt többek között két püspök – Felföldi László és Mayer Mihály –, a bátaszéki plébános Nyúl Viktor (akihez Báta is tartozik), valamint Sümegi József diakónus, a kegyhely őre, a programok szervezője. Michael Wallance Banach érsek mutatta be a misét A szerző fotója A templom kiemelt programja a búcsú Magyarország egyetlen Szent Vér-templomának kiemelt programja a szeptemberi búcsú. Ezt most szeptember 14-én tartották, ami egyben a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe is. Ezt emelte ki beszédében az érsek: – Jézus a kereszten vérét, életét adta az emberekért, bűneink megváltásáért. A nem hívők számára a kereszt a szenvedés szimbóluma, a hívők viszont a szeretet szimbólumának tekintik. Krisztus képes volt szenvedni a szeretetért, feláldozva önmagát. A tojás maga az élet A pár évvel ezelőtt bazilika rangra emelt templom otthont adott egy kiállításnak is. Dr. Lehel Péterné (a népművészet ifjú mestere) hímestojásai kerültek a tárlókba. Mint elmondta: a tojásdíszítést a nagymamájától tanulta, és már továbbadta az unokáinak. Mintegy háromszáz mintát gyűjtött össze. A tárlatot a megyéspüspök nyitotta meg, még a mise előtt. Felföldi lászló hangsúlyozta: – A tojás maga a szépség, maga az élet, a tojásírás pedig üzenet. Vigyázzunk rá, gyönyörködjünk benne, és mondjunk köszönetet azért, hogy mi is az élet hordozói vagyunk! Az is elhangzott, hogy a népművészettől nem idegen a szakrális tartalom. Jelen esetben a piros tojás a szent vérrel hozható összefüggésbe, s ezen az alapszínen jelenik meg a kereszt, a Szentlélek és más minták.

A szertartás végén néhányan személyesen köszöntötték a nunciust, megköszönve, hogy számos más teendője mellett időt szakított a bátai utazásra. Ajándékot adott át neki többek között Huszárné Lukács Rozália, a falu polgármestere is. Járt már egyszer nuncius Bátán Nem először járt pápai nagykövet Bátán. A Magyarországon rendezett 1938-as Eucharisztikus Világkongresszus idején ellátogatott ide Pacelli bíboros, a későbbi XII. Pius pápa. Ez a vizit nagy lendületet adott a kegyhely újrafelfedezésének. A törökdúlás során ugyanis a zarándokhely építményeit a földdel tették egyenlővé. Az új, a mai templomot 1939-ben szentelték fel. A Szent Vér-ereklye pótlása csak jóval később, 2017-ben történt meg. A garamszentbenedeki ereklyéből került ide egy leválasztott darab.

