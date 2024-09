Polgáriban kezdett

Kovács Ferencné 1934-ben született Nagydorogon. A háború előtt még polgári iskolában kezdte a tanulmányait, amit aztán nyolcosztályos általános iskolában fejezett be. A tanítóképzőt Székesfehérváron végezte el. Pedagógusi pályája Pusztahencsén indult (1955-1961), majd Nagydorogon folytatódott, egészen az 1989-es nyugdíjazásáig. Két fia és három unokája van. Kerekesszékhez kötött, mert egy baleset következtében, néhány esztendővel ezelőtt, mozgásában némileg korlátozottá vált, és vérnyomásproblémákkal is bajlódik. Két éve a decsi Lórántffy Zsuzsanna Szeretetotthon lakója. Hogy mennyire kedvelt és megbecsült pedagógus volt, az abból is lemérhető, hogy egykori tanítványai itt is látogatják. Régebben sokat kertészkedett, nagy területen gazdálkodott a szintén pedagógus férjével. Jelenlegi helyzetében az olvasás a legkedveltebb időtöltése.