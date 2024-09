Rendkívüli ülést tartott a napokban a paksi képviselő-testület, az egyetlen napirendi pont az idei költségvetési rendelet módosítása volt. A változtatásra többek között azért volt szükség, hogy a jövőben is biztosított legyen a gyermekétkeztetés a városban. Szabó Péter polgármester utalt arra a korábbi testületi döntésre, hogy egymillió forintot meghaladó új kötelezettségvállalásokat nem tehet az önkormányzat saját hatáskörben, kizárólag a képviselő-testület hozzájárulásával – áll a TelePaks.net beszámolójában. Így ahhoz, hogy az önkormányzat az új tanévben is biztosítani tudja a gyermekek étkeztetését, és meg tudják kötni a szerződést a szolgáltatóval, szükségessé vált a módosítás. Emellett a villamos energia beszerzése, valamint a Paks Város Fejlesztése című projekt folytatása és a helyi adórendszert vizsgáló munkacsoport tevékenységének finanszírozása is indokolta a költségvetés módosítását, amelyet egyhangúlag fogadott el a testület.

A költségvetés módosítása volt az egyetlen napirendi pont. Fotó: Molnár Gyula (archív)

A napirend tárgyalásakor a polgármester pontosító javaslattal élt. Mint mondta, az adóelvonásról döntő kormányrendelet kapcsán nagyon sok a teendő, így a leendő polgármestert, Heringes Anitát szeretné bevonni a feladatba. A PDF önkormányzati képviselője, Paks megválasztott polgármestere ennek kapcsán arról beszélt: reméli, hogy ez egy gyors, operatív és előremutató folyamat lesz. Hozzátette: hétfőn kezdődik el az egyeztetés, két miniszterrel is tárgyal a költségvetésről és az elvett pénzekről, a fejlesztésekről.

A testületi ülésen Kudorné Szanyi Katalin képviselő a Pollack Mihály utca északi részén zajló építkezésről tolmácsolta a lakosság észrevételeit. Elmondása szerint olyan környezeti hatások érik a lakókat, amelyek kellemetlenné váltak. A szél besodorja a lakásokba a homokot az építési területről és a tehergépjárművekről. A mixerautók a lakók állítása szerint hetven-nyolcvan kilométeres sebességgel közlekednek, ami az úttest állapotának sem tesz jót.

Szabó Péter úgy reagált, hogy bár nem önkormányzati hatáskör, megvizsgálják a lakók panaszait. Az ügyben a műszaki osztály illetékesei járnak el, felveszik a kapcsolatot a magánberuházóval, akit arra kérnek, hogy a beruházás környezetében élők minél kevésbé tapasztalják meg az építkezéssel járó hatásokat.