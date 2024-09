Kimmel Attila nemcsak tanyagondnokként kiemelkedő, de huszonkét éve képviselő-testületi tagja is Nagykónyinak, ahol maga is született és felnőtt. Munkája során nap mint nap azért dolgozik, hogy a kistelepülés és a tanyák lakói is teljes értékű közösségként élhessék mindennapjaikat, esélyegyenlőségük javuljon, és mindazokhoz a szolgáltatásokhoz hozzáférjenek, amelyeket városi társaik könnyebben elérnek.

Kimmel Attila több mint két évtizede áll Nagykónyi tanyagondnokaként a közösség szolgálatában

Fotó: Beküldött fotó

A tanyagondnoki szolgálat fontossága

A tanyagondnoki szolgálat célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos települések és tanyák lakóit az életminőségük javításában. Ez különösen fontos a külterületeken élőknek, akik számára a közszolgáltatások elérése gyakran akadályokba ütközik – tudtuk meg László Attilától, az egyesület elnökétől. A tanyagondnok feladatai sokrétűek és közvetlenül kapcsolódnak a lakosság szükségleteihez: legyen szó napi étkeztetésről, házi segítségnyújtásról, vagy éppen az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítéséről.

Kimmel Attila napi munkájának része például, hogy az idősek és rászorulók számára naponta meleg ételt szállít házhoz, de ugyanilyen fontos, hogy segít a lakosoknak a bevásárlásban, és gondoskodik arról, hogy a mindennapi életük zökkenőmentes legyen. Amikor szükség van rá, kisebb házkörüli javításokat is elvégez, vagy éppen segít a nehéz fizikai munkákban, mint például a hó eltakarítása télen.

Az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása

Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás különösen fontos szerepet kap a tanyagondnoki feladatok között. Attila gyakran szállítja a betegeket háziorvoshoz, szakrendelésekre vagy éppen gyógyszert vált ki a helyi patikából. Ezzel nemcsak a lakosok életét könnyíti meg, de hozzájárul ahhoz is, hogy időben kapjanak segítséget a rászorulók.

– Járvány idején például a dombóvári oltópontra vittem az időseket és rászorulókat – emlékezett vissza a tanyagondnok.

Közösségépítés és a szociális kapcsolatok erősítése

Kimmel Attila munkája nemcsak a fizikai segítségnyújtásra korlátozódik, hanem jelentős szerepet játszik a közösség életében is. Szervezi és támogatja a közösségi, kulturális és sporteseményeket, valamint részt vesz a helyi társadalmi élet aktív alakításában. Ismeri a település lakóit, tisztában van az igényeikkel, és segíti őket abban, hogy bekapcsolódjanak a helyi közösségi életbe.