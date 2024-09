A „Szekszárd Év Rendőre” címet vehette át augusztus 20. alkalmából Győri Balázs rendőr főhadnagy, a Szekszárdi Bűnügyi Osztály Felderítő Alosztály alosztályvezető-helyettese, aki a bűnügyi területen végzett kimagasló tevékenységéért részesült a díjban. Ám mint mondta, a munka eredményessége az osztályon dolgozó csapat közös érdeme.

Győri Balázs rendőr főhadnagy bűnügyi területen lett „Szekszárd Év Rendőre”

Fotó: Kiss Albert

Édesapja példáját követte

Győri Balázs édesapja példáját követve választott hivatást. A középiskolai évek alatt döntötte el, hogy rendőr szeretne lenni, és ettől fogva mindent ennek a célnak rendelt alá. A tolnai gimnáziumban tett érettségit követően 2011-ben felvételt nyert a Rendőrtiszti Főiskolára, az intézmény azonban időközben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem részévé vált, így három évvel később már ott vette át a diplomáját. A fiatal főhadnagy vizsgálóként kezdett dolgozni a Szekszárdi Rendőrkapitányságon, majd nyomozó, aztán felderítő lett. Közben elvégezte a rendészeti vezető mesterszakot is.

A sértettel is foglalkozni kell

Mostani munkájáról csak szűkszavúan beszélhet a nyilvánosságnak, azt azonban elárulta, hogy testi épség elleni, szexuális jellegű, illetve kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények felderítését végzik. Kiemelte, hogy többek között azt szereti a hivatásában, hogy úgy érzi, értékteremtő munkát végeznek. Sokszor ugyanis ismeretlen tettes ellen indul nyomozás, és szinte a semmiből kell megtalálni az elkövetőt. Ez pedig gyakran egy alkotási folyamathoz hasonlít, amely ha sikerrel jár, nemcsak az egyén, hanem a társadalom a javát is szolgálja. A rendőr főhadnagy ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy egy nyomozás során sokat kell foglalkozni a sértettel is. Fontosnak tartja, hogy folyamatosan tájékoztassák őt az ügy alakulásáról, hiszen ez erősíti benne a rendőrség iránti a bizalmat, és látja, hogy nem hiába fordult a hatósághoz.

Motorozni, focizni szeret

– Az osztályon különösen jó, összetartó közösség dolgozik – hangsúlyozta Győri Balázs, hozzátéve, hogy számára külön öröm, hogy egy volt gimnáziumi osztálytársával, Schubert Dávid rendőr főhadnaggyal osztozhat közös irodán. Egy rendőr persze munkaidőn kívül is rendőr, így ha olyan helyzetbe kerül, ahol intézkedni szükséges, vagy feltűnik egy körözött személy, kollégáihoz hasonlóan természetesen Győri Balázs is megteszi a szükséges lépéseket. Ugyanakkor arra törekszik, hogy otthon már ne a napi feladatokon járjon az agya. Szabadidejében motorozni, illetve focizni szeret.