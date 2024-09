A tárcavezető szerint jó hír, hogy a talajelőkészítési munkák gyorsan haladnak, 25 ezer cölöp van már a földben, a leendő 5-ös reaktorblokk nukleáris szigete alatt már 100 százalékos a talaj előkészítettsége.

Jövő héten indul egy újabb nagy munka, mégpedig a talaj kitermelése egészen 27 méter mélységig, és megkezdődnek a talajszilárdítási munkálatok a leendő 6-os blokk nukleáris szigete alatt is. Most már több mint ezer ember dolgozik a munkaterületen annak érdekében, hogy még az idei év vége előtt sor kerülhessen az első beton öntésére - közölte. "Örömmel nyugtáztuk, hogy a Roszatom együttműködése zavartalan a német, francia, svájci, magyar, amerikai és minden más nemzetiségű beszállítóval és partnerrel" - írta a tárcavezető.

Egy másik bejegyzésében úgy fogalmazott: "Mi, közép-európaiak mindig összerezzenünk, amikor a volt Szovjetunió területén található atomerőművekkel kapcsolatban rossz híreket kapunk, hiszen mindannyian emlékszünk a csernobili katasztrófára. Rafael Grossival (a NAÜ főigazgatójával) ezért ma részletesen beszéltünk a kurszki és a zaporizzsjai atomerőművek környezetéről, melyek biztonságáról a főigazgató többször is személyesen győződött meg az elmúlt időszakban".

A miniszter azt írta, közös reményük, hogy az Ukrajnában zajló háború minél előbb véget ér, és egyetértettek abban, hogy a leendő békemegállapodásnak rögzítenie kell a közép-európai nukleáris biztonsághoz kötődő feltételeket is. Mi, magyarok nagyra becsüljük Rafael Grossi főigazgató elfogulatlan, semleges és szakmai hozzáállását a nukleáris kihívásokhoz, ha valahol akkor ezen a területen rendkívül fontos ez a fajta szakmaiság. Az ideológiai és politikai megközelítés ugyanis csak veszélyeket rejt ezen a területen – írta Szijjártó Péter. Közlése szerint tájékoztatta a főigazgatót a Paks II. építkezés előrehaladottságáról, arról, hogy a helyszínen ezer ember dolgozik, 25 ezer cölöp került a földbe, az egyik nukleáris sziget talajelőkészítése sikeresen befejeződött és még várhatóan idén sor kerül az első beton földbe helyezésére. A nukleáris biztonság mindig is fontos volt, most azonban nem lehet eléggé kihangsúlyozni a fontosságát – szögezte le. (MTI)