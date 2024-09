Kisszékely Község Önkormányzata adománygyűjtést hirdetett a helyi Római Katolikus Templom sekrestyéjének felújítására. A tető évek óta beázik, a támogatásokból a sekrestyetetőt és a belső teret szeretnék helyreállítani. A Kisszékelyi Római Katolikus Templom, amelyet Styrum Limburg gróf építtetett 1723-ban, fontos része a község történetének és életének.

Beázás okozta károk a belső térben (forrás: facebook)

Az adományokat a Simontornyai Római Katolikus Plébánia számlájára várják. Eddig is érkeztek felajánlások, de további támogatásra van szükség a teljes felújításhoz. A templom és plébánia több száz éves múlttal bír: 1789-ben alapították a plébániát, és az anyakönyveket 1776 óta vezetik. A templom falai között magyar és német nyelven is prédikáltak a történelem folyamán, és az intézmény az oktatásban is fontos szerepet játszott.