Ajándékcsomaggal kedveskedett az első osztályt most kezdő kisdiákoknak a paksi városvezetés. Szabó Péter polgármester a Bezerédj Általános Iskola tanévnyitóját követően elmondta, hogy több éves hagyomány ez Pakson, amelyet reményei szerint a jövőben is megőriznek majd. Hozzátette, amellett, hogy az elsősök ajándékot kapnak szeptemberben, a végzősöket is meglepik a tanév végén.

A paksi elsősök a tanévnyitón az önkormányzat jóvoltából az Atomcity Brand csomagját kapták, amelyet Szabó Péter polgármester adott át

Fotó: Molnár Gyula

Köszönhető ez az Atomcity Branddel kötött megállapodásnak, amely összeállítja a csomagokat. – A lényeg, hogy a gyerekekben és szüleikben is erősítsük a lokálpatriotizmust, a Pakshoz való kötődést – hangsúlyozta Szabó Péter.

Kovácsné Pál Krisztina intézményvezető a tanévnyitó kapcsán kiemelte, hogy száz százalékos a szakos ellátottságuk. Büszke nemcsak az iskolára jellemző színvonalas oktatásra, hanem a tartalmas közösségi életre is. Szeptembertől mintegy 380 tanuló kezdte meg a tanévet a Bezerédj Általános Iskolában, köztük 51 első osztályos.