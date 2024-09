Kedden reggel, 8 órakor, a szekszárdi Babits Mihály Általános Iskolában kezdte a munkáját a város polgármestere, Berlinger Attila. Abból az alkalomból látogatott el az intézménybe, hogy személyesen adja át az ide járó két első osztály kisdiákjainak az önkormányzat ajándékcsomagját.

Fotó: Mártonfai Dénes

Kulacs, tornazsák, kulcstartó

Az intézmény igazgatója, Botos Ilona elmondta, egy tornazsákot, egy kulacsot és egy kulcstartót kapott minden elsős, az ajándékok mindegyikén rajta van a szekszárdi felírat és a város címere. A kisdiákok örültek a csomagoknak, mondókákkal köszönték meg az ajándékot.

A gyerekek nem voltak gátlásosak, mondta az igazgatónő, több dologról is kérdezték a polgármestert, aki szívesen válaszolt a gyerkőcöknek. Szó esett a közelgő szüreti fesztiválról is. Idén először az elsősök is részt vesznek majd a felvonuláson, iskolájuk színeiben. Az igazgatónő megjegyezte, látszik, hogy a polgármesternek pedagógus a végzettsége, mert nagyon értett a gyerekek nyelvén.