Mint írják, a Duna vízgyűjtő területén rövid idő alatt lehullott nagy mennyiségű csapadék rendkívüli árvízi helyzetet okoz a Dunán. A társaság erdőlátogatási tilalmat rendelt el 2024. szeptember 18-tól határozatlan időtartamra a közvetlen életveszély elhárítása és a vad védelme érdekében. A tiltás a teljes Gemenci erdőre, valamint a Mohács és Paks környékén, a Duna hullámterében lévő erdőterületekre és az erdőterületek közötti egyéb, erdőgazdálkodási tevékenységet szolgáló földterületekre vonatkozik.

A Gemenc Zrt. több árvízvédelmi rendelkezése is hatályba lép 2024. szeptember 18-án. Az erdészeti társaság határozatlan időre, minden nap 0:00-24:00 óra közötti időszakra elrendelte a teljes erdőlátogatási tilalmat. A csoportos és egyéni túrákra, a vízitúrákra is tilalom vonatkozik. A társaság leállítja a Gemenci Állami Erdei Vasút közlekedését, zárva tart a pörbölyi Ökoturisztikai Központ is, valamint elmaradnak az ökoturisztikai programok és a hétvégére tervezett erdei vasúti nap is.

A Gemenc Zrt. az erdőlátogatási tilalmat a 2009. évi XXXVII., az erdőről és az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény 94.§. (1) és (2) bekezdése értelmében rendelte el, a közvetlen életveszély elhárítása érdekében. A felázott erdőtalaj és a fakidőlések kockázata jelentősen megnőtt, valamint a nyári gátak töve is felázott, ami miatt a hullámtéren belüli időszakosan ármentett területekre is betörhet a víz. A vészhelyzetet tovább fokozza, hogy a Duna gyors emelkedése miatt a területen a víz erős sodrással lesz jelen.

A Gemenci erdő nyugati határán található, a Duna jobb parti árvízvédelmi töltésén Pörböly és Keselyűs között tilos tartózkodni, kizárólag a védekezésben részt vevő szakemberek használhatják a védműveket.

A vadállomány védelme érdekében már megkezdődött a vadvédelmi dombok feltöltése takarmánnyal.

A Gemenc Zrt. felhívja a figyelmet, hogy az elkövetkezendő időszak válságos napokat, heteket hoz az erdei állatok életébe. Az állatvilág számára a lehető legkisebb emberi zavarás biztosíthatja a minél nagyobb arányú túlélés lehetőségét, ezért az erdészeti társaság megkéri a lakosságot, hogy az árhullám elvonulásáig személyes jelenlétükkel ne zavarják az állatok menekülését és az erdészek, vadgazdálkodási szakemberek mentési és árvízvédelmi munkáját.