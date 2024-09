Lábujjtetoválással azonosítják a rágcsálókat. Apró csapdákkal befogják őket, aztán – hónapokkal később – újra befogják a kutatók, és következtetéseket vonnak le az életmódjukra, mozgásterületükre vonatkozóan. A Pécsi Tudományegyetem munkatársai sokat foglalkoznak az északi pocokkal, melynek legdélebbi élőhelye a Kis-Balatonnál található. Fokozottan védett faj.

Szűcs Boldizsár és egy tölgy pávaszem, a legnagyobb hazai lepke. Beküldött fotó.

Szűcs Boldizsár már évek óta részt vesz ilyen munkákban. A bogyiszlói fiatalember 2019-ben végzett biológusként az egyetemen, s aztán bennmaradt oktatni. Gerinces állatrendszertant tanít, magyarul és angolul, hazai és külföldi diákoknak.

– Tetszik nekem, amit most csinálok – mondja –, az egyetemi miliő, az oktatás és a kisemlőscsapdázás is. Készülünk megint a Kis-Balatonhoz. Évente négyszer-ötször töltünk ott öt-öt napot, mintavétellel. Ez a monitorozási program az állomány nagyságának, mozgásának megfigyelésére szolgál. Van ott egy sásos rész, amit, ha lekaszálnak, a pockok elmenekülnek, odébbköltöznek.

Erdélyi anyamedve a bocsaival. Fotó: Szűcs Boldizsár

Kérdés, hogy mekkora területet kellene érintetlenül meghagyni, hogy ez a veszélyeztetett faj megmaradhasson. Az elmúlt hat évben sikerült kimutatni a jelenlétét, általában tízes nagyságrendben fogtunk be példányokat, de az idén – az eddigi két alkalom során – még egy se került a csapdáinkba.

A Kárpát-medence érdekli, nem Afrika

Most adta le Szűcs Boldizsár a doktori értekezését; jövőre kell megvédenie. Ám a tanulás, a tanítás és a kutatás nem tölti ki teljesen a mindennapjait. Sok időt szentel a fényképezésre is. Természetesen természetfotókat készít. Mivel biológus, nem csupán a szépséget és az érdekességet látja a növényekben és állatokban, hanem a mögöttes tartalmakat is ismeri. Itthon szeret erdőt-mezőt járni, főleg Bogyiszló és Szekszárd térségében, néha az Alföldön, de Erdélyt is kedveli, ahol nemrég medvekalandja volt.

Egy kuvik a zsákmányával. Fotó: Szűcs Boldizsár

– Húsz méterre pózolt tőlem az anyamedve a három boccsal – meséli –, de hozzá kell tennem, hogy ez egy turisták számára kiépített leshelynél volt. Többedmagammal figyelhettem őket, fegyveres kísérővel. Nagy vágyam, hogy egyszer sikerüljön egy hiúzt lencsevégre kapnom. Életmódját ismerve, erre sajnos csekély az esély. A Kárpát-medence élővilága foglalkoztat, nem az afrikai szafarin fotózható elefántok, oroszlánok.