A rendezvényen több néptánccsoport is bemutatkozott: a Gyönki Néptánccsoport, a Kränzlein Néptánc Egyesület és a Glück Auf Nagymányoki Egyesület is színpadra lépett, színesítve ezzel is a programot. A Szöcske Akrobatikus Rock and Roll Club dinamikus előadásával szintén nagy sikert aratott a közönség körében. Többek közt koncertet adtak a Hangszerelem stúdió alapítói – Häuszer Beáta és Schmidt Péter –, Szabó „Szabca” István, a Costa Colibri és a CS.Í.T. zenekar.