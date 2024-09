Az időjárás ugyan némiképp átírta a dunaföldvári Szüreti Fesztivál idei programját, de azok az elemek, amelyeknek a Piactéren felállított rendezvénysátor biztosított helyszínt, jórészt megvalósulhattak, így az önfeledt kikapcsolódást nem mosta el az eső. Ráadásul csak a fesztivál szombati programjait érintette a változás, a korábbi napok eseményei még ragyogó időben, illetve zárt térben várták a közönséget.

Pénteken operett és nóta műsor volt a fesztiválsátorban. Fotó: Németh Zsolt

A sort a „Nem tudok élni nélküled” című Apostol musical nyitotta szerdán a Művelődési Központban, ahol másnap a Földvári Kórusok Találkozóját rendezték. A hétvége ugyanis nem csupán a Szüreti Fesztiválról szólt, hiszen a több mint húsz éves múltra visszatekintő Földváriak Találkozója elnevezésű programmal kötötték egybe a rendezvényt. Ez volt a huszonkettedik alkalom, hogy a „névrokon” települések, vagyis Dunaföldvár, Balatonföldvár, Pusztaföldvár és Tiszaföldvár, valamint határon túlról a vajdasági Bácsföldvár, illetve Erdélyből két falu, Székelyföldvár és Melegföldvár képviselői találkoztak egymással. Kulturális vonalon ennek volt része a Földvári Kórusok Találkozója, de a sport terén is megvalósul az együttműködés, a polgármesterek pedig többek között tapasztalataik megosztásával segítik egymást.

Kezdetben még kegyes volt az időjárás a szervezőkhöz. Fotó: Németh Zsolt

Pénteken délután a fesztiválsátorban rendezték a hivatalos megnyitót, amit nóta és operett gála követett, neves művészekkel, élő zenével, halhatatlan slágerekkel. Az esti programban a fiatalabb generációnak kedveztek, a nagyszínpadon ugyanis az ír népzenét a punk stílussal elegyítő Firkin lépett fel. Szombaton a Tompeti és barátai adott gyerekkoncertet, illetve szintén a legkisebbeket várták az óvónők által vezetett kézműves foglalkozásra. Délután a szüreti felvonulás elmaradt a szakadó eső miatt, ám több programot áthelyeztek a Művelődési Központba, így a Band of Streets műsorát, és a néptáncgálát is. Rövidesen bővebben is beszámolunk a Szüreti Fesztivál programjairól.