Egymás után fordulnak a homokkal megrakott pótkocsit húzó traktorok Bátán. A település kritikus pontjaihoz hordják a homokot. A faluban napról napra fokozódik az árvízvédelmi készülődés, ahogy közelít az árhullám. Néhány, mélyebben fekvő házat már körülvettek homokzsákokkal, emellett a csapadékvíz-elvezetők kifolyóit zárják el, hogy onnan ne tudjon visszafolyni a víz, illetve megerősítik a töltést az ártérben.

Báta Duna menti utcájában erősítik a töltést

Fotó: Makovics Kornél

Tudják, hogy mi a teendő, ha jön az árvíz

A nyolcvan éves Bagényi János bácsi otthona kapujából figyeli a munkálatokat. – Ha tizenháromban meg tudták oldani, akkor most is menni fog – mondta, utalva a legutóbbi nagy dunai árvízre. Azt is megmutatta, hogy akkor a házával szemben lévő töltésen még két sorban álltak a homokzsákok, így tudták megfogni a vizet. – Negyvenhat éve élünk itt a feleségemmel. Tenni már nem tudunk semmit, csak remélni, hogy most sem viszi el az ár azt, amink van – folytatta János bácsi. Arról is beszélt, hogy a tőlük nem messze lakó fiánál kedden már homokzsákokat pakoltak, biztonságba helyezték, amit lehetett, mert az ő háza közelebb van a vízhez.

Másutt közmunkások készítettek elő homokzsákokat, illetve gyérítették a bozótost, hogy hozzá lehessen férni a védelemre szoruló területekhez. Vezetőjük azt mondta, a bátaiaknak már nagy tapasztalata van az árvízi helyzet kezelésében. Évekig nyugtuk volt a víztől, de korábban rendszeresen meg kellett küzdeniük a magas vízállásokkal. – Tudjuk, mit kell tenni, csak legyen eszköz hozzá – mondták.